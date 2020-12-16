Уряд схвалив законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації

Законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації, розроблений Міністерством енергетики та Держенергоефективності, схвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.
Інформує Міненерго.
Створення умов для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до Директив 2004/8/ЄС та 2012/27/ЄС забезпечить підвищення ефективності використання палива та зменшення споживання природного газу в суспільному виробництві.
Проєктом закону передбачено віднесення до принципів державної політики у сфері використання когенераційних установок сприяння перебудові чинних теплогенеруючих об’єктів у високоефективні установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.
Передбачається й економічне стимулювання використання високоефективних когенераційних установок на підприємствах.
Також проєктом закону пропонується:
- введення термінології в сфері використання високоефективної когенерації відповідно до директив ЄС;
- проведення комплексної оцінки застосування високоефективної когенерації (оновлюється кожні 5 років);
- проведення аналізу витрат і вигід потенціалу високоефективної когенерації для теплогенеруючих об’єктів > 20 МВт;
- встановлення кваліфікаційних показників, яким мають відповідати високоефективні когенераційні установки;
- надання гарантії походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенерацією.
Раніше Термінал писав, що Міненерго провело консультації із представниками Енергетичного співтовариства та ЄБРР щодо оптимізації управління об’єктами ПЕК.