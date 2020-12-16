Уряд схвалив законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації

Обновлено: Декабрь 16, 2020. Тэги: , ,

Уряд схвалив законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації

Законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації, розроблений Міністерством енергетики та Держенергоефективності, схвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Інформує Міненерго.

Створення умов для розвитку в Україні високоефективної когенерації відповідно до Директив 2004/8/ЄС та 2012/27/ЄС забезпечить підвищення ефективності використання палива та зменшення споживання природного газу в суспільному виробництві.

Проєктом закону передбачено віднесення до принципів державної політики у сфері використання когенераційних установок сприяння перебудові чинних теплогенеруючих об’єктів у високоефективні установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

Передбачається й економічне стимулювання використання високоефективних когенераційних установок на підприємствах.

Також проєктом закону пропонується:

  • введення термінології в сфері використання високоефективної когенерації відповідно до директив ЄС;
  • проведення комплексної оцінки застосування високоефективної когенерації (оновлюється кожні 5 років);
  • проведення аналізу витрат і вигід потенціалу високоефективної когенерації для теплогенеруючих об’єктів > 20 МВт;
  • встановлення кваліфікаційних показників, яким мають відповідати високоефективні когенераційні установки;
  • надання гарантії походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенерацією.

Раніше Термінал писав, що Міненерго провело консультації із представниками Енергетичного співтовариства та ЄБРР щодо оптимізації управління об’єктами ПЕК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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