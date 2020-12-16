Жодних збитків від формули “Роттердам+” немає – САП

Досудове розслідування не виявило жодних збитків від дії формули “Роттердам+”.
Про це сказав старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час виступу в комітеті Верховної ради з питань антикорупційної політики, пише Перший телеканал.
“Доказів для складання обвинувачених актів немає. Немає чіткого встановлення збитків в кримінальному провадженні, відповідно мною винесено постанову про закриття справи”, – зазначив Віталій Пономаренко.
Прокурор наголосив, що слідство не змогло встановити також і потерпілих в даному кримінальному провадженні.
“Підстав для заявлення цивільного позову немає”, – наголосив прокурор.
Раніше «Термінал» писав, колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи Роттердам+. До того Вищий антикорупційний суд поновив слідство у так званій справі Роттердам+.