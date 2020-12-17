Болгария хочет спасти Турецкий поток от санкций США

Газопровод «Балканский поток», который является частью системы «Турецкого потока» на территории Болгарии, почти готов, пишет «Российская газета» со ссылкой на компанию «Булгартрансгаз».

Передает Прайм.

Отмечается, что компания намерена пустить газ по новой трубе до наступления нового года, сообщили изданию в пресс-службе «Булгартрансгаза» в ответ на журналистский запрос.

Уже начиная с января 2021 года «Булгартрансгаз» сможет прокачивать порядка 15 миллионов кубометров газа в день. Это, пояснили в компании, позволит спасти «Турецкий поток» от американских санкций. Напомним, что США угрожают задействованным в этом проекте компаниям введением ограничительных мер.

Вашингтон заявил об ужесточении санкций в отношении компаний, связанных с «Турецким потоком», в декабре: эксперты не исключали, что это может резко затормозить реализацию проекта.

Ранее Терминал писал, что палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».