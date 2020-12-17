Кабмин утвердил финплан Оператора рынка на 2020 год

Обновлено: Декабрь 17, 2020. Тэги: ,

Кабмин утвердил финплан Оператора рынка на 2020 год

Кабинет министров внес изменения в утвержденный 27 мая текущего года финансовый план ГП «Оператор рынка», определив чистую прибыль предприятия в размере 9,5 млн грн, а чистый доход от реализации продукции — в 56,12 млрд грн.

Передает Энергореформа.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 16 декабря. Согласно пояснительной записке, также предполагаются выплаты в пользу государства на уровне 131,3 млн грн.
По словам источника Энергореформы в правительстве, финплан «Оператора рынка» пришлось откорректировать «в сторону уменьшения» в связи с падением объема продаж на рынке «на сутки вперед» (РСВ).
Согласно мониторинговым данным ГП, объем продаж на РСВ в третьем квартале составил 7,08 млн МВт-ч, что на 5,6% меньше объема продаж во втором квартале – 7,52 млн МВт-ч. В то же время показатели второго квартала на 46,3% ниже показателей первого – 14,002 млн МВт-ч.
По информации ГП на сайте, проектом его финансового плана на 2021 год предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере 54,83 млрд грн, чистая прибыль планируется в размере 41,9 млн грн, капитальные инвестиции – 11,9 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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