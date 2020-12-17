На ринку двосторонніх договорів «Енергоатом» заробив 9,2 млрд грн — Буславець

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець поділилася результатами роботи ринку двосторонніх договорів (РДД).

Про це вона написала на Facebook-сторінці.

Буславець уточнила, що наразі на ринку працюють НАЕК «Енергоатом» та ДП «Гарантований покупець». Саме вона поступово виводила «Енергоатом» на РДД. Сьогодні компанія може продавати на ринку близько 40% електроенергії.

«З липня за двосторонніми договорами «Енергоатом» вже продав 6,8 млн МВт/год на загальну суму 9,2 млрд грн (з ПДВ). Впродовж цього часу «Енергоатом» вдосконалює свою торговельну стратегію. Зокрема, компанія почала реалізовувати електроенергію на ринку двосторонніх договорів у нічні (профіцитні) години, зменшивши свою присутність на балансуючому ринку. А також – використовувати блочні позиції, що дають гнучкіші умови планування і постачання електроенергії», — інформує Буславець.

З жовтня на ринок двосторонніх договорів вийшов «Гарантований покупець», нагадала заступниця міністра.

«За ці три місяці він продав понад 450 тис. МВт/год «зеленої» електроенергії на суму 743,7 млн грн (з ПДВ)», — пише Буславець.

Впровадження ринку двосторонніх договорів дало низку позитивів для обох держкомпаній, додає чиновниця.

Так, для «Енергоатому» це дало можливість:

▪️ створити базис для забезпечення вітчизняної промисловості доступною «атомною» електроенергією від виробника;

▪️ зменшити значний профіцит пропозиції електричної енергії, обов’язкової для продажу саме на ринку «на добу наперед»;

▪️ скоротити обсяги небалансів на суму до 1 млрд грн на місяць;

▪️ пожвавити грошовий обіг компанії внаслідок своєчасного отримання коштів;

▪️ припинити нарощування боргу з боку «Гарантованого покупця», що становить понад 7,5 млрд грн.

У свою чергу, завдяки виходу на РДД «Гарантованому покупцю» вдалося:

▪️ зменшити обсяги небалансів;

▪️ збільшити обсяг коштів від реалізації «зеленої» електроенергії та прискорити їх отримання;

▪️ покращити рівень розрахунків за «зеленим» тарифом.

«Ринок двосторонніх договорів – це основа трейдингового портфелю. Європейською практикою є централізація торгівлі електроенергією на біржі для ефективної роботи ринку та розвитку локальних довгострокових індексів на довгі контракти», — резюмувала Буславець.