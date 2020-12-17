Нефть Brent подорожала до $51 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 51,62 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,06%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,36 доллара за баррель, прибавив 1,13%.

Сегодня нефтяные цены продолжают повышаться после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, пишет «Investing.com».

Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составила $51,56 за баррель, что на $0,48 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,31 (0,6%) — до $51,08 за баррель.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:17 мск составила $48,30 за баррель, что на $0,48 (1%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,2 (0,4%) — до $47,82 за баррель.

Оба контракта в среду в очередной раз завершили торги на максимальной отметке за более чем 9 месяцев, отмечает MarketWatch.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg — на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts — на 1,9 млн баррелей.

Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

«Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе», — приводит слова эксперта MarketWatch.

Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.