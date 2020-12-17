Україна планує вступити до Безвугільного альянсу

Триває процес узгодження із Посольством Великобританії підтримки розробки нової енергетичної стратегії України до 2050 року Урядом Британії. Нова стратегія розроблятиметься на базі моделі низьковуглецевого розвитку енергетичного сектору, декарбонізації з урахуванням Європейського зеленого курсу.

Повідомляє Міненерго.

Сьогодні відбулася онлайн-зустріч між першою заступницею Міністра енергетики України Ольги Буславець та керівницею Офісу у справах Співдружності та Розвитку націй Великобританії при Міністерстві закордонних справ Великобританії Венді Мортон.

«Україна невдовзі приєднається до Безвугільного альянсу. Ми плануємо поступово скоротити кількість вугільних шахт та до 2070 року відмовитися від використання викопного виду палива, набувши повної кліматичної нейтральності. Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі», – зауважила Ольга Буславець.

Вона висловила вдячність Міністерству закордонних справ та Уряду Британії за підтримку та увагу до енергетичного сектору України та закликала до більш тісної та плідної співпраці.

Раніше Термінал писав, що Україна планує повністю відмовитися від вугілля до 2070 року.