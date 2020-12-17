Україна планує вступити до Безвугільного альянсу

Обновлено: Декабрь 17, 2020. Тэги: , ,

Україна планує вступити до Безвугільного альянсу

Триває процес узгодження із Посольством Великобританії підтримки розробки нової енергетичної стратегії України до 2050 року Урядом Британії. Нова стратегія розроблятиметься на базі моделі низьковуглецевого розвитку енергетичного сектору, декарбонізації з урахуванням Європейського зеленого курсу.

Повідомляє Міненерго.

Сьогодні відбулася онлайн-зустріч між першою заступницею Міністра енергетики України Ольги Буславець та керівницею Офісу у справах Співдружності та Розвитку націй Великобританії при Міністерстві закордонних справ Великобританії Венді Мортон.

«Україна невдовзі приєднається до Безвугільного альянсу. Ми плануємо поступово скоротити кількість вугільних шахт та до 2070 року відмовитися від використання викопного виду палива, набувши повної кліматичної нейтральності. Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі», – зауважила Ольга Буславець.

 Вона висловила вдячність Міністерству закордонних справ та Уряду Британії за підтримку та увагу до енергетичного сектору України та закликала до більш тісної та плідної співпраці.

Раніше Термінал писав, що Україна планує повністю відмовитися від вугілля до 2070 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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