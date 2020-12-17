Україна продовжила спецмито на російські дизпальне, вугілля і скраплений газ

Обновлено: Декабрь 17, 2020. Тэги: , , ,

Україна продовжила спецмито на російські дизпальне, вугілля і скраплений газ

Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня 2021 року спеціальне мито на російське дизельне паливо, скраплений газ та вугілля.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

«Проектом постанови пропонується внести зміну до Постанови Кабінету міністрів України від 15 серпня 2020 року № 719 “Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації , що ввозяться на митну територію України», — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Додамо, що згідно з цією постановою, змінюється лише дата дії з “31 грудня 2020 року” на “31 грудня 2021 року” у пункті № 3 Постанови № 710 від 17 серпня 2020 року.

Нагадаємо, що відповідно до постанови № 710 запроваджується спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

  • для важких дистилятів (газойлів), що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту, — 4 відсотки;
  • для газів скраплених, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 3 відсотки;
  • для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 65 відсотків.

Документами, які засвідчують мету використання зазначених товарів, є зовнішньоекономічні договори та/або договори постачання на території України, стороною яких є підприємства металургійної та коксохімічної промисловості або виробники електричної та теплової енергії, що підтверджується відповідним кодом виду економічної діяльності підприємства, а у разі коли така діяльність ліцензується згідно із законодавством, — відповідною ліцензією.

У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає донарахуванню відповідно до законодавства.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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