Укренерго виграло касацію у справі про скасування тарифів на передачу та диспетчеризацію у 2019 році

Обновлено: Декабрь 17, 2020. Тэги: , ,

Укренерго виграло касацію у справі про скасування тарифів на передачу та диспетчеризацію у 2019 році

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду  Верховного Суду задовольнила касаційну скаргу НЕК «Укренерго» та НКРЕКП у справі за позовом Нікопольського заводу феросплавів про скаcування тарифів на передачу та диспетчеризацію у ІІ півріччі 2019 року.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції розглянув справу за позовом Нікопольського заводу феросплавів з грубим порушенням обов’язкових для виконання приписів процесуального закону.

А саме, суд першої інстанції всупереч нормам Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) розглядав справу за спрощеною процедурою. Тоді як, відповідно до ст.ст.12, 257, 264 КАС, справи у спорах щодо оскарження нормативно-правових актів, якими є постанови НКРЕКП про затвердження тарифів на передачу та диспетчеризацію, мають розглядатися виключно за правилами загального позовного провадження. Спрощене ж позовне провадження може застосовуватися лише для розгляду справ незначної складності та справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення.

Суд зазначив, що «розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження унеможливив установлення всіх фактичних обставин справи та надання їм належної оцінки, зокрема щодо процедури розгляду, обговорення та прийняття НКРЕКП спірних постанов, а також обґрунтованості встановленого тарифу на послуги з передачі електричної енергії». Тому колегія суддів Касаційного адміністративного суду повернула справу на новий розгляд до Окружного адміністративного суду міста Києва.

У зв’язку з цим Укренерго звертає увагу учасників ринку на те, що у зв’язку з ухваленням рішення Колегією суддів Касаційного адміністративного суду  Верховного Суду від 14 грудня 2020 року у справі № 640/12695/19  наразі не існує жодних підстав для повернення коштів, сплачених за послуги з передачі та диспетчеризації відповідно до постанов НКРЕКП №№ 954, 955 від 7.06.2019 р. та №1411 від 12.07.2019 р., або для здійснення перерахунку відповідних платежів.

Читайте у Терміналі: НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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