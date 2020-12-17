Укренерго виграло касацію у справі про скасування тарифів на передачу та диспетчеризацію у 2019 році

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду задовольнила касаційну скаргу НЕК «Укренерго» та НКРЕКП у справі за позовом Нікопольського заводу феросплавів про скаcування тарифів на передачу та диспетчеризацію у ІІ півріччі 2019 року.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції розглянув справу за позовом Нікопольського заводу феросплавів з грубим порушенням обов’язкових для виконання приписів процесуального закону.

А саме, суд першої інстанції всупереч нормам Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) розглядав справу за спрощеною процедурою. Тоді як, відповідно до ст.ст.12, 257, 264 КАС, справи у спорах щодо оскарження нормативно-правових актів, якими є постанови НКРЕКП про затвердження тарифів на передачу та диспетчеризацію, мають розглядатися виключно за правилами загального позовного провадження. Спрощене ж позовне провадження може застосовуватися лише для розгляду справ незначної складності та справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення.

Суд зазначив, що «розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження унеможливив установлення всіх фактичних обставин справи та надання їм належної оцінки, зокрема щодо процедури розгляду, обговорення та прийняття НКРЕКП спірних постанов, а також обґрунтованості встановленого тарифу на послуги з передачі електричної енергії». Тому колегія суддів Касаційного адміністративного суду повернула справу на новий розгляд до Окружного адміністративного суду міста Києва.

У зв’язку з цим Укренерго звертає увагу учасників ринку на те, що у зв’язку з ухваленням рішення Колегією суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 14 грудня 2020 року у справі № 640/12695/19 наразі не існує жодних підстав для повернення коштів, сплачених за послуги з передачі та диспетчеризації відповідно до постанов НКРЕКП №№ 954, 955 від 7.06.2019 р. та №1411 від 12.07.2019 р., або для здійснення перерахунку відповідних платежів.

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