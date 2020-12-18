2020-12-18: Нефть Brent торгуется выше $51 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 51,15 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,68%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,10 доллара за баррель, потеряв 0,54%.

Цены на нефть снижаются на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер, пишет «Investing.com».

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в США, который, по мнению экспертов, мог бы поддержать спрос на нефть в краткосрочной перспективе — до массового внедрения вакцин от коронавируса.

«Мы наблюдаем практически безостановочный рост цен на нефть в последние несколько недель, поскольку начинается распространение вакцин, запасы нефти идут вниз, спрос в Азии остается высоким, а, кроме того, ослабление доллара поддерживает все сырьевые рынки», — отмечает главный аналитик по рынку Oanda Эдвард Мойя. «Если американский Конгресс сможет принять антикризисный пакет на этой неделе, WTI может подскочить до $50 за баррель», — считает он.

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в пятницу составляет $51,18 за баррель, что на $0,32 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,42 (0,8%) — до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,25 (0,52%) — до $48,11 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,54 (1,1%) — до $48,36 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.