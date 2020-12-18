Энергоатом готовится судиться с РФ за активы в Крыму

17 декабря 2020 года между ГП «НАЭК «Энергоатом» и Международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени Компании в Российскую Федерацию.

Сообщает Энергоатом.

Подчеркивается, что интересы ГП «НАЭК «Энергоатом» будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности имеющая уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против Российской Федерации.

Ранее Терминал писал, что НАЭК «Энергоатом» планирует достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС в 2026 году.