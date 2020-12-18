Нафтогаз та Надра України підписали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та голова правління НАК «Надра України» Тарас Кузьмич 18 грудня підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська». Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській областях.

Повідомляє Нафтогаз.

Нафтогаз зможе набути остаточного права на зазначену частку після отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію. Крім того, Нафтогаз уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ «Надра Юзівська», який належить дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». Внаслідок чого Нафтогаз стане єдиним власником Надра Юзівська.

«Після завершення офіційних процедур ми будемо готові в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками. З 2016 року ми пропонували Кабінету міністрів відновити роботи на Юзівці й дуже радіємо, що чинний уряд погодився на цей очевидно вірний крок. Бо, з одного боку, ми бачимо у цій ділянці великий потенціал для нарощення ресурсної бази вуглеводнів Компанії. З іншого, ми вже маємо великі напрацювання й унікальну експертизу, адже ведемо діяльність у безпосередній близькості до цієї ділянки. Разом з Урядом, з колегами з НАК «Надра України» ми робимо черговий крок до більш ефективного використання потенціалу надр і збільшення видобутку власного газу нашою країною», — зазначив керівник Нафтогазу Андрій Коболєв.

«З підтримкою Уряду ми зрушили з місця заморожений протягом кількох років проект Юзівської. Це матиме позитивний ефект у багатьох напрямках: створить додаткові робочі місця, ініціює надходження до державного і місцевих бюджетів, стимулюватиме розвиток наближених до лінії розмежування територій. Але найголовніше — сприятиме розвитку мінерально-сировинної бази та збільшенню видобування вуглеводнів в Україні», — підкреслив очільник Надра України Тарас Кузьмич.

Голова Держслужби геології та надр Роман Опімах наголосив: «Покладено початок розблокуванню реалізації угоди про розподіл вуглеводнів на Юзівській площі, площею понад 7,5 тис. км кв, яка перебувала в статусі найбільшої «сплячої» ліцензії десятиліття».

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз выкупит Юзовское месторождение и нарастит добычу газа.