Нафтогаз та Надра України підписали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська»

Обновлено: Декабрь 18, 2020. Тэги: , , , ,

Нафтогаз та Надра України підписали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та голова правління НАК «Надра України» Тарас Кузьмич 18 грудня підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська». Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській областях.

Повідомляє Нафтогаз.

Нафтогаз зможе набути остаточного права на зазначену частку після отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію. Крім того, Нафтогаз уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ «Надра Юзівська», який належить дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». Внаслідок чого Нафтогаз стане єдиним власником Надра Юзівська.

«Після завершення офіційних процедур ми будемо готові в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками. З 2016 року ми пропонували Кабінету міністрів відновити роботи на Юзівці й дуже радіємо, що чинний уряд погодився на цей очевидно вірний крок. Бо, з одного боку, ми бачимо у цій ділянці великий потенціал для нарощення ресурсної бази вуглеводнів Компанії. З іншого, ми вже маємо великі напрацювання й унікальну експертизу, адже ведемо діяльність у безпосередній близькості до цієї ділянки. Разом з Урядом, з колегами з НАК «Надра України» ми робимо черговий крок до більш ефективного використання потенціалу надр і збільшення видобутку власного газу нашою країною», — зазначив керівник Нафтогазу Андрій Коболєв.

«З підтримкою Уряду ми зрушили з місця заморожений протягом кількох років проект Юзівської. Це матиме позитивний ефект у багатьох напрямках: створить додаткові робочі місця, ініціює надходження до державного і місцевих бюджетів, стимулюватиме розвиток наближених до лінії розмежування територій. Але найголовніше — сприятиме розвитку мінерально-сировинної бази та збільшенню видобування вуглеводнів в Україні», — підкреслив очільник Надра України Тарас Кузьмич.

Голова Держслужби геології та надр Роман Опімах наголосив: «Покладено початок розблокуванню реалізації угоди про розподіл вуглеводнів на Юзівській площі, площею понад 7,5 тис. км кв, яка перебувала в статусі найбільшої «сплячої» ліцензії десятиліття».

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз выкупит Юзовское месторождение и нарастит добычу газа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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