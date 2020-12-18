Reuters: В Азии отмечают аномальный рост стоимости СПГ

Рост спотовых цен на сжиженный природный газ (СПГ) вызвал кризис поставок на ключевые быстрорастущие развивающиеся рынки Азии. При этом, похолодание повышает спрос на это топливо.

Как пишет агентство Reuters, цены на СПГ LNG-AS взлетели «в семь раз с мая до шестилетних максимумов, вызванных потерями производства в Австралии, Малайзии, Норвегии и Катаре в сочетании с ускорением использования в Китае, Индии и других странах», пишет АНГИ.

«Покупатели, у которых нет альтернатив, теперь платят самые высокие цены за быстрые грузы в январе”, — сказал директор консалтинговой компании IHS Markit Чонг Чжи Синь.

Однако Пакистан — один из самых быстрорастущих рынков СПГ — вообще не стал объявлять срочный тендер на поставку трех грузов в январе после того, как цены взлетели, сообщают источники.

Некоторые компании решили предпочесть сжигание более грязного, но дешевого мазута для работы электростанций, однако столкнулись с ростом цен и на этом рынке.

Индийские Gujarat State Petroleum Corp (GSPC) и Indian Oil Corp также не объявляли тендеры на поставку грузов с января по февраль, сообщили торговые источники.

Бангладеш импортировал только один спотовый груз этой зимой, несмотря на проведение нескольких тендеров за последние месяцы. Там нехватка топлива уже очевидна. «У нас нет газа на этот зимний сезон. Я не могу даже кипятить воду, не говоря уже о том, чтобы готовить еду”, — сказала мать двоих детей в столице Дакки Суми Актерс.

Покупатели в Китае, втором по величине импортере СПГ в мире после Японии, также чувствуют последствия подорожания СПГ: один сталелитейный трейдер сообщил о росте стоимости заготовок примерно на 2% из-за роста цен на природный газ. Сталелитейные заводы используют его для топлива своих производственных печей.

Более высокие цены в сочетании с сокращением поставок газа привели к тому, что операции на заводах по сжижению газа в некоторых районах Северного Китая сократились на 20-40%, добавили источники.

Спотовые цены на электроэнергию крупнейшего импортера СПГ в Японии также выросли до самого высокого уровня с июля 2018 года, поскольку холодная погода стимулировала спрос на отопление.

«Цены на СПГ достигли такой точки, что это не жизнеспособно для некоторых чувствительных к цене покупателей”, — сказал сингапурский трейдер СПГ.