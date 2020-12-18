Укртрансгаз оголосив аукціони на закупівлю газу

«Укртрансгаз» оголосив аукціони на закупівлю 122 млн куб. м природного газу для забезпечення роботи газосховищ у 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
Укртрансгаз оголосив шість аукціонів на закупівлю 122 млн куб. м природного газу. Таким чином компанія планує забезпечити потреби у природному газі для виробничо-технологічних витрат ПСГ.
Загальна очікувана сума закупівлі – 782,1 млн грн (без ПДВ).
Аукціони вже анонсовано у системі електронних закупівель Prozorro. Кінцеві строки подання тендерних пропозицій по відповідних процедурах визначено 22, 24 та 28 грудня поточного року. Відповідно, дати початку аукціонів — 27 та 29 січня, 02 лютого 2021 року.
Початкова ціна закупівлі кожного лоту 130, 35 млн грн.
Укртрансгаз проводить ще одну процедуру по закупівлі природного газу для забезпечення потреб структурних підрозділів товариства в обсязі 3,87 млн куб. м природного газу. Прийом заявок завершено 14 грудня 2020 року. Наразі продовжується етап кваліфікації учасників, що надали свої пропозиції. Проведення аукціону відбудеться 19 січня 2021 року.
«Термінал» раніше писав, клієнти «Укртрансгазу» онлайн відстежуватимуть вільні потужності ПСГ.