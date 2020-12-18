Укртрансгаз оголосив аукціони на закупівлю газу

Обновлено: Декабрь 18, 2020. Тэги: , ,

Укртрансгаз оголосив аукціони на закупівлю газу

«Укртрансгаз» оголосив аукціони на закупівлю 122 млн куб. м природного газу для забезпечення роботи газосховищ у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

Укртрансгаз оголосив шість аукціонів на закупівлю 122 млн куб. м природного газу. Таким чином компанія планує забезпечити потреби у природному газі для виробничо-технологічних витрат ПСГ.

Загальна очікувана сума закупівлі – 782,1 млн грн (без ПДВ).

Аукціони вже анонсовано у системі електронних закупівель Prozorro. Кінцеві строки подання тендерних пропозицій по відповідних процедурах визначено 22, 24 та 28 грудня поточного року. Відповідно, дати початку аукціонів — 27 та 29 січня, 02 лютого 2021 року.

Початкова ціна закупівлі кожного лоту 130, 35 млн грн.

Укртрансгаз проводить ще одну процедуру по закупівлі природного газу для забезпечення потреб структурних підрозділів товариства в обсязі 3,87 млн куб. м природного газу. Прийом заявок завершено 14 грудня 2020 року. Наразі продовжується етап кваліфікації учасників, що надали свої пропозиції. Проведення аукціону відбудеться 19 січня 2021 року.

«Термінал» раніше писав, клієнти «Укртрансгазу» онлайн відстежуватимуть вільні потужності ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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