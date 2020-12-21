2020-12-21: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Декабрь 21, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-12-21: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 50,88 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,64%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,75 доллара за баррель, потеряв 2,75%.

В понедельник цены на нефть упали примерно на 3%, поскольку более заразный новый штамм коронавируса, который спровоцировал закрытие большей части Великобритании, вызвал опасения по поводу более медленного восстановления спроса на топливо на фоне более жестких ограничений в Европе, пишет Reuters.

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, пишет «Investing.com».

Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тем временем цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

В минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа Inc. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и немецкого партнера BioNTech (NASDAQ:BNTX) SE. Компании United Parcel Service и FedEx Corp (NYSE:FDX)., по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna (NASDAQ:MRNA) потребителям.

«На нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год», — говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

«Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными», — приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:28 мск в понедельник составляет $50,69 за баррель, что на $1,57 (3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,5%) — до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,47 (2,99%) — до $47,63 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,74 (1,5%) — до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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