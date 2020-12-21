2020-12-21: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 50,88 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,64%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,75 доллара за баррель, потеряв 2,75%.

В понедельник цены на нефть упали примерно на 3%, поскольку более заразный новый штамм коронавируса, который спровоцировал закрытие большей части Великобритании, вызвал опасения по поводу более медленного восстановления спроса на топливо на фоне более жестких ограничений в Европе, пишет Reuters.

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, пишет «Investing.com».

Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тем временем цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

В минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа Inc. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer (NYSE: ) Inc. и немецкого партнера BioNTech (NASDAQ: ) SE. Компании United Parcel Service и FedEx Corp (NYSE: )., по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna (NASDAQ: ) потребителям.

«На нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год», — говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

«Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными», — приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:28 мск в понедельник составляет $50,69 за баррель, что на $1,57 (3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,5%) — до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,47 (2,99%) — до $47,63 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,74 (1,5%) — до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.