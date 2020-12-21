Борги з зарплатні шахтарям за жовтень-листопад перераховані- Зеленський

Борги з заробітної платні шахтарям за жовтень-листопад вже перераховані на шахти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеоблозі, опублікованому на сторінці в Facebook.

«Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад повністю закриті, всі гроші є вже на шахтах», – сказав глава держави.

Він також додав, що з понеділка почнуться виплати зарплат за грудень.

Раніше «Термінал» писав, трансформація вугільних регіонів має відбуватися з урахуванням потреб шахтарів у працевлаштуванні та соціальному забезпеченні. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час онлайн-зустрічі з профспілками гірників.