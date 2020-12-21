Перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши заяву про звільнення.

«Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22.12.2020″, — йдеться у заяві від 21 грудня.

«Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде…», — написала Буславець.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Буславець — колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому, Буславець залишилась на посаді першої заступниці міністра енергетики.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона — «державна людина» з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання «зелених тарифів» та боргу перед «зеленою» генерацією.