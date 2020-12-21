Нефтяные цены падают на новостях о новом штамме коронавируса

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Передает Investing.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 мск составила $49,63 за баррель, что на $2,63 (5,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $46,6 за баррель, что на $2,5 (5,09%) ниже уровня предыдущих торгов. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник.

Эксперты опасаются, что выявление нового штамма коронавируса приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Ранее Терминал писал, что Всемирный банк улучшил прогноз средней цены на нефть в 2020 году.