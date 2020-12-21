Україна і Франція планують посилити співпрацю в енергетичному секторі

Обновлено: Декабрь 21, 2020. Тэги: , , ,

Україна і Франція планують посилити співпрацю в енергетичному секторі

Перша заступниця Міністра енергетики Ольга Буславець взяла участь у зустрічі, присвяченій обговоренню синхронізації об’єднаної енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E під головуванням Віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Під час зустрічі Головний виконавчий директор французької компанії RTE International Ніколас Брем представив техніко-економічне дослідження проєкту будівництва електричних накопичувачів в Україні в контексті синхронізації ОЕС України до ENTSO-E. Для Міністерства енергетики синхронізація з ENTSO-E є однією з ключових стратегічних цілей на наступні 3 роки. Франція, в свою чергу, є одним з найбільш важливих партнерів України у цьому контексті, повідомили у пресслужбі Міненерго.

Також зазначається, що наразі Україна успішно виконує заплановані заходи, передбачені Угодою про синхронізацію української енергосистеми з європейською. Одним з ключових проектів в цьому контексті є будівництво систем накопичення. Вже в наступні 2 роки енергосистема потребуватиме принаймні 200 МВт такої потужності.

“Міністерство енергетики зробить все можливе для узгодження та ініціації потрібного законодавства, щоб проєкт Energy Storage став не лише технічно можливим, а й інвестиційно привабливим”, — підкреслила Буславець.

Керівництво RTE International і представники Посольства Франції в Україні та представники Міненерго окремо обговорили перспективні напрямки співпраці в енергетичному секторі.

Серед потенційних напрямків співпраці сторони приділили увагу таким:
— робота під напругою
— розвиток програмного забезпечення для оптимізації роботи енергосистеми
— впровадження систем управління енергосистемою
— координація на випадок аварійного відключення енергопостачання
— “розумні” та цифрові підстанції
— захист критичної інфраструктури і кібербезпека

Франція готова співпрацювати з Україною в проектах, які відповідають декільком критеріям: зокрема, вони мають відповідати потребам та інтересам українців, мають бути екологічними, прозорими та сприяти зближенню України та ЄС. У Міненерго, зі свого боку, запевнили міжнародних партнерів у повній підтримці таких критеріїв для реалізації спільних проектів, резюмували у Міненерго.

Читайте в «Терміналі» також, місія Міненерго — збалансований розвиток всіх секторів енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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