21 декабря снова запустили первый энергоблок БелАЭС

21 декабря снова запустили в работу первый энергоблок Белорусской АЭС.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич, пишет БелТа.

«Завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. Планируется к концу дня подключение к сети первого энергоблока и выход турбогенератора на мощность 500 МВт. В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока», — цитирует главу Минэнерго Беларуси пресс-служба ведомства.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, однако с 9 по 19 ноября реактор остановили из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования.

А 1 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило, что во время комплексных испытаний произвели сброс пара для тестирования систем и оборудования и в результате выявили необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. 3 декабря энергоблок снова остановили.

Напомним, Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

«Терминал» писал, запланированный на 16-18 декабря визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС не состоится. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор).

