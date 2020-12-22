21 декабря снова запустили первый энергоблок БелАЭС

Обновлено: Декабрь 22, 2020. Тэги: , ,

21 декабря снова запустили первый энергоблок БелАЭС

21 декабря снова запустили в работу первый энергоблок Белорусской АЭС.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич, пишет БелТа.

«Завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. Планируется к концу дня подключение к сети первого энергоблока и выход турбогенератора на мощность 500 МВт. В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока», — цитирует главу Минэнерго Беларуси пресс-служба ведомства.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, однако с 9 по 19 ноября реактор остановили из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования.

А 1 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило, что во время комплексных испытаний произвели сброс пара для тестирования систем и оборудования и в результате выявили необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. 3 декабря энергоблок снова остановили.

Напомним, Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

«Терминал» писал, запланированный на 16-18 декабря визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС не состоится. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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