ДТЭК представил Новую стратегию до 2030 года

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко представил долгосрочную стратегию развития компании до 2030 года.

Информирует ДТЭК.

В рамках Новой стратегии 2030 ДТЭК взял на себя обязательства по трансформации компании в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес. Реализация стратегии станет существенным вкладом ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом.

Новая стратегия ДТЭК 2030 основана на принципах ESG (Environmental, Social, Governance), в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тренды и тренды развития Украины, которые определяют будущее компании на ближайшие 10 лет.

Согласно стратегии, в следующем десятилетии ДТЭК сосредоточится на проектах в газодобывающей отрасли, ВИЭ, трейдинге и распределительных сетях. Компания планирует развивать культуру открытых инноваций, завершить цифровую трансформацию бизнеса, став цифровым предприятием на горизонте 2025+. Этим процессам будут сопутствовать роботизация производства, внедрение инноваций по всей цепочке создания стоимости, масштабное использование современных цифровых технологий и АІ решений.

Также в стратегии говорится о возрастающей роли клиента в принятии бизнес-решений компанией, об усиления клиентоцентричности бизнеса ДТЭК. ДТЭК планирует перейти из поставщика энергии в поставщика решений и интегратора новых технологий.

Ранее Терминал писал, что водородные технологии открывают возможности для декарбонизации основных секторов экономики Украины, — ДТЭК.