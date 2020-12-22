ДТЭК представил Новую стратегию до 2030 года

Обновлено: Декабрь 22, 2020. Тэги: , ,

ДТЭК представил Новую стратегию до 2030 года

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко представил долгосрочную стратегию развития компании до 2030 года.

Информирует ДТЭК.

В рамках Новой стратегии 2030 ДТЭК взял на себя обязательства по трансформации компании в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес. Реализация стратегии станет существенным вкладом ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом.

Новая стратегия ДТЭК 2030 основана на принципах ESG (Environmental, Social, Governance), в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тренды и тренды развития Украины, которые определяют будущее компании на ближайшие 10 лет.

Согласно стратегии, в следующем десятилетии ДТЭК сосредоточится на проектах в газодобывающей отрасли, ВИЭ, трейдинге и распределительных сетях. Компания планирует развивать культуру открытых инноваций, завершить цифровую трансформацию бизнеса, став цифровым предприятием на горизонте 2025+. Этим процессам будут сопутствовать роботизация производства, внедрение инноваций по всей цепочке создания стоимости, масштабное использование современных цифровых технологий и АІ решений.

Также в стратегии говорится о возрастающей роли клиента в принятии бизнес-решений компанией, об усиления клиентоцентричности бизнеса ДТЭК. ДТЭК планирует перейти из поставщика энергии в поставщика решений и интегратора новых технологий.

Ранее Терминал писал, что водородные технологии открывают возможности для декарбонизации основных секторов экономики Украины, — ДТЭК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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