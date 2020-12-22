Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе

Газпром увеличил в четыре раза бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года, свидетельствуют данные аукционной платформы Regional Booking Platform.
Передает Интерфакс.
В точке входа «Суджа» на границе России и Украины (на границе Курской и Сумской области) на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. м.
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