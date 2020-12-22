Нафтогаз відкрив нове газове родовище

Нафтогаз продовжує активне освоєння нових нафтогазових ділянок, отриманих від держави у попередні роки. На одній із них, у Полтавській області, компанія відкрила нове перспективне родовище – Жемчужне.
Повідомляє Укргазвидобування.
Розвідані запаси Жемчужного родовища становлять 200 млн куб. м газу, а перспективні запаси і ресурси – понад 2 млрд куб. м³. Загальна площа нового родовища становить 213 кв. км, в його межах виділено 5 газонасичених горизонтів.
Свердловину глибиною 6 150 м бурили фахівці власного бурового підрозділу «Укрбургаз». На ній вперше випробували новий буровий верстат виробництва Bentec.
Для деталізації геологічної будови Жемчужного родовища і визначення оптимальних місць для буріння нових свердловин компанія планує розпочати проведення 3D-сейсміки.
Раніше Термінал писав, що Нафтогаз выкупит Юзовское месторождение и нарастит добычу газа.