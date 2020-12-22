УЭБ: «Энергоатом» впервые предложил на УЭБ объем электроэнергии на полгода вперед

ГП «НАЭК«Энергоатом» впервые выставил на продажу 21 декабря 2020 по двустороннему договору на «Украинской энергетической бирже» объем электроэнергии на полгода вперед (мощностью 4,5 ГВт), с 1 января по 30 июня 2021г.

Такие данные опубликованы на УЭБ.

Общий объем предложения составляет 15,2 млн МВт*ч (мощность 4500 МВт).

Стартовая цена первой позиции на продажу электроэнергии базовой нагрузки составляет 1400 грн / МВт*ч, объем — 13 млн МВт*ч (мощность 3 ГВт). Следующая позиция для продажи — блочная заявка с поставкой в ​​ночные часы (23: 00-7: 00), стартовая цена — 1000 грн / МВт*ч, объем — 2,2 млн МВт*ч (мощность 1,5 ГВт).

Ранее сообщалось, что подразделение «Энергоатом-трейдинг» НАЭК «Энергоатом» реализовало на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам 33 600 МВт*час «ночной» электроэнергии по средневзвешенной цене 867,77 грн/МВт*ч, что на 0,6% ниже, чем на предыдущем аукционе 11 декабря (872,58 грн/МВт*ч).