УЭБ: «Энергоатом» впервые предложил на УЭБ объем электроэнергии на полгода вперед

Обновлено: Декабрь 22, 2020. Тэги: , , ,

УЭБ: «Энергоатом» впервые предложил на УЭБ объем электроэнергии на полгода вперед

ГП «НАЭК«Энергоатом» впервые выставил на продажу 21 декабря 2020 по двустороннему договору на «Украинской энергетической бирже» объем электроэнергии на полгода вперед (мощностью 4,5 ГВт), с 1 января по 30 июня 2021г.

Такие данные опубликованы на УЭБ.

Общий объем предложения составляет 15,2 млн МВт*ч (мощность 4500 МВт).

Стартовая цена первой позиции на продажу электроэнергии базовой нагрузки составляет 1400 грн / МВт*ч, объем — 13 млн МВт*ч (мощность 3 ГВт). Следующая позиция для продажи — блочная заявка с поставкой в ​​ночные часы (23: 00-7: 00), стартовая цена — 1000 грн / МВт*ч, объем — 2,2 млн МВт*ч (мощность 1,5 ГВт).

Ранее сообщалось, что подразделение «Энергоатом-трейдинг» НАЭК «Энергоатом» реализовало на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам 33 600 МВт*час «ночной» электроэнергии по средневзвешенной цене 867,77 грн/МВт*ч, что на 0,6% ниже, чем на предыдущем аукционе 11 декабря (872,58 грн/МВт*ч).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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