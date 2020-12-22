Рубрика | Компании, Украина

Завершены долговые расчеты между правительством, Нафтогазом и Укрнафтой

Обновлено: Декабрь 22, 2020. Тэги: , ,

Завершены долговые расчеты между правительством, Нафтогазом и Укрнафтой

Министерство энергетики Украины заплатило компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» за поставки импортированного газа в течение 2015-2019 годов в рамках ПСО. В течение этого периода Нафтогаз продавал газ по регулируемой цене, ниже рыночной, для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций. Суммарно такая компенсация составила 32,2 млрд грн.

Сообщает Нафтогаз.

17 ноября Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет 2020 года, которые сделали такую выплату возможной.

Изменения, вместе с соответствующими решениями Кабинета министров Украины, сделали возможным уплату текущих и просроченных налоговых обязательств.

Нафтогаз признал эту компенсацию своей прибылью и оплатил 6,4 млрд грн. налога на прибыль.

Также Группа заплатила ПАО «Укрнафта» компенсацию за газ добычи 2006 года, включительно с суммой в 12,5 млрд грн предусмотренной Законами Украины1005-ІХ та 1006-ІХ и осуществила предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет. Фактические поставки газа также будут означать налогооблагаемую прибыль для Укрнафты в этот период.

Укрнафта осуществила ряд налоговых платежей в государственный бюджет: 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн за просроченные налоговые обязательства, включая штрафы и пеню.

Все это также означает, что общая сумма дополнительных средств, уплаченных в государственный бюджет, составила 10,3 млрд грн.

Ранее Терминал писал, что Верховная Рада приняла законопроект о порядке погашения долгов Укрнафты.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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