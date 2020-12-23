2020-12-23: Нефть Brent торгуется возле $49 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 49,27 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,62%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,23 доллара за баррель, потеряв 1,68%.

Нефть упала в цене в начале торгов в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, вопреки ожиданиям относительно их снижения, а президент США Дональд Трамп потряс рынки, пригрозив не подписывать долгожданный законопроект о борьбе с COVID-19, пишет Reuters.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть, пишет «Investing.com».

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну.

«Неожиданные, панические действия государств по всему миру говорят о наличии риска новых локдаунов и туристических ограничений в следующем году, — отмечает аналитик Raymond James & Associates Inc. Павел Молчанов. — Нелишним будет напомнить, что все это замедлит восстановление спроса на нефть».

Укрепление доллара США на фоне общего увеличения спроса на активы «тихой гавани» в связи с сообщениями о новой разновидности коронавируса также снижает привлекательность вложений в нефть, отмечают эксперты.

В центре внимания трейдеров в среду — еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск в среду составляет $49,28 за баррель, что на $0,80 (1,60%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1,6%) — до $50,08 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,77 (1,64%) — до $46,25 за баррель. Во вторник фьючерсы упали в цене на $0,95 (2%) — до $47,02 за баррель.