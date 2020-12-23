Рубрика | газ, Официоз, Украина

Для постачальників газу продовжили чинний розмір страхового запасу на 2021 рік

Обновлено: Декабрь 23, 2020. Тэги: , , ,

Для постачальників газу продовжили чинний розмір страхового запасу на 2021 рік

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2021 рік», розроблену Міненерго на виконання частини шостої статті 12 Закону України «Про ринок природного газу».

Інформує Міненерго.

Прийняття постанови забезпечить продовження чинного протягом 2016-2020 років  розміру страхового запасу природного газу.

У випадку настання на ринку природного газу кризової ситуації (її рівні визначені Національним планом дій, затвердженим наказом Міністерства від 2 листопада 2015 р. № 687) постачальники природного газу мають створити страховий запас природного газу у розмірі 10 % від запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць.

Раніше Термінал писав, що Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід ВР.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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