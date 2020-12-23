Для постачальників газу продовжили чинний розмір страхового запасу на 2021 рік

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2021 рік», розроблену Міненерго на виконання частини шостої статті 12 Закону України «Про ринок природного газу».
Інформує Міненерго.
Прийняття постанови забезпечить продовження чинного протягом 2016-2020 років розміру страхового запасу природного газу.
У випадку настання на ринку природного газу кризової ситуації (її рівні визначені Національним планом дій, затвердженим наказом Міністерства від 2 листопада 2015 р. № 687) постачальники природного газу мають створити страховий запас природного газу у розмірі 10 % від запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць.
Раніше Термінал писав, що Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід ВР.