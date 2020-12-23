Правительство утвердило финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год

Обновлено: Декабрь 23, 2020. Тэги: , ,

Правительство утвердило финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год.

Сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, проект финплана предусматривает получение компанией чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 112,02 млрд грн. Чистая прибыль компании запланирована в размере 11,49 млрд грн, выплаты в пользу государства составят 58,13 млрд грн.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания Кабмина высказал ряд замечаний к документу, которые не были учтены при его подготовке.

В частности, по мнению Марченко, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов «Нафтогаз» декларировал убыток на 17 млрд грн.

Кроме того, глава Минфина призвал пересмотреть как доходную, так и расходную части финплана с учетом выводов Госаудитслужбы, а также объемы резервирования по сомнительным долгам.

«Необходимо пересмотреть фонд платы труда. Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза и расходов на оплату труда одного работника. На 56% – для членов правления, на 85% – для сотрудников, Средняя заработная плата также существенно вырастет», – отметил Марченко.

Ранее Терминал писал, что завершены долговые расчеты между правительством, Нафтогазом и Укрнафтой.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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