Правительство утвердило финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2020 год.

Сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, проект финплана предусматривает получение компанией чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 112,02 млрд грн. Чистая прибыль компании запланирована в размере 11,49 млрд грн, выплаты в пользу государства составят 58,13 млрд грн.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания Кабмина высказал ряд замечаний к документу, которые не были учтены при его подготовке.

В частности, по мнению Марченко, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов «Нафтогаз» декларировал убыток на 17 млрд грн.

Кроме того, глава Минфина призвал пересмотреть как доходную, так и расходную части финплана с учетом выводов Госаудитслужбы, а также объемы резервирования по сомнительным долгам.

«Необходимо пересмотреть фонд платы труда. Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза и расходов на оплату труда одного работника. На 56% – для членов правления, на 85% – для сотрудников, Средняя заработная плата также существенно вырастет», – отметил Марченко.

Ранее Терминал писал, что завершены долговые расчеты между правительством, Нафтогазом и Укрнафтой.