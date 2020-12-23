З 2021 року Енергоатом може припинити вивезення відпрацьованого ядерного палива до РФ – очільник компанії

НАЕК «Енергоатом» в наступному році не планує вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з атомних електростанцій України на переробку і тимчасове зберігання до радіохімічних підприємств Російської Федерації. Про це т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив у ході робочої поїздки на Запорізьку АЕС, яка відбувається 23 грудня.

Повідомляє Енергоатом.

«Ми вже припинили відвантажувати ВЯП до РФ. Якщо нічого не трапиться екстраординарного, то в наступному році ми нічого не будемо поставляти на зберігання до РФ», — зазначив керівник Енергоатома.

Він наголосив, що доставка першої партії відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) очікується в травні наступного року. Петро Котін прогнозує, що до травня 2021 року буде усунено останню перешкоду, яка не дозволяє розпочати експлуатацію ЦСВЯП, – завершиться добудова під’їзної залізничної колії до Сховища на ділянці Вільча – Янів. Ця колія з’єднає ЦСВЯП із залізничною мережею України та забезпечить можливість перевезення контейнерів з відпрацьованим паливом з трьох українських АЕС – Рівненської, Южно-Української та Хмельницької (Запорізька АЕС з 2000 року має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).

Раніше Термінал писав, що Енергоатом завершив будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП.