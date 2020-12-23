З 2021 року Енергоатом може припинити вивезення відпрацьованого ядерного палива до РФ – очільник компанії

Обновлено: Декабрь 23, 2020. Тэги: , , ,

З 2021 року Енергоатом може припинити вивезення відпрацьованого ядерного палива до РФ – очільник компанії

НАЕК «Енергоатом» в наступному році не планує вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з атомних електростанцій України на переробку і тимчасове зберігання до радіохімічних підприємств Російської Федерації. Про це т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив у ході робочої поїздки на Запорізьку АЕС, яка відбувається 23 грудня.

Повідомляє Енергоатом.

«Ми вже припинили відвантажувати ВЯП до РФ. Якщо нічого не трапиться екстраординарного, то в наступному році ми нічого не будемо поставляти на зберігання до РФ», — зазначив керівник Енергоатома.

Він наголосив, що доставка першої партії відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) очікується в травні наступного року. Петро Котін прогнозує, що до травня 2021 року буде усунено останню перешкоду, яка не дозволяє розпочати експлуатацію ЦСВЯП, – завершиться добудова під’їзної залізничної колії до Сховища на ділянці Вільча – Янів. Ця колія з’єднає ЦСВЯП із залізничною мережею України та забезпечить можливість перевезення контейнерів з відпрацьованим паливом з трьох українських АЕС – Рівненської, Южно-Української та Хмельницької (Запорізька АЕС з 2000 року має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).

Раніше Термінал писав, що Енергоатом завершив будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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