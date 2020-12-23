Законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації зареєстровано у Парламенті

Схвалений 16 грудня Урядом законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації вже внесено та зареєстровано у Верховній Раді України за реєстр. №4527 від 21.12.2020.
Законопроєкт, розроблений Міненерго та Держенергоефективності, має на меті створити умови для встановлення високоефективних установок комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.
Держенергоефективності звертає увагу народних депутатів на важливість прийняття проєкту Закону, що сприятиме:
- раціональному використанню традиційних енергоресурсів;
- зменшенню використання імпортного природного газу та вугілля (у 2019 році імпорт газу склав майже 3 млрд доларів, вугілля — 3,1 млрд доларів);
- скороченню витрат на енергоносії;
- зменшенню викидів парникових газів і шкідливих речовин.
Нагадаємо, законопроєкт щодо розвитку високоефективної когенерації, розроблений Міністерством енергетики та Держенергоефективності, схвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.