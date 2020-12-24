2020-12-24: Нефть Brent торгуется возле $51 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 51,63 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,84%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,49 доллара за баррель, прибавив 0,77%.

Нефть продолжила расти в цене в четверг, поскольку сокращение запасов нефти и бензина в США повысило ожидания спроса, в то время как инвесторы также приветствовали потенциальное торговое соглашение в рамках Brexit, пишет Reuters.

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг на фоне публикации данных об уменьшении запасов в США, которые укрепили надежды инвесторов на восстановление спроса, а также сообщений о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом, пишет «Investing.com».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск в четверг составляет $51,60 за баррель, что на $0,40 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,12 (2,24%) — до $51,20 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,46 за баррель, что на $0,34 (0,71%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $1,1 (2,34%) — до $48,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов — на 2,33 млн баррелей.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Тем временем европейские СМИ накануне сообщили со ссылками на дипломатические источники о приближении Великобритании и ЕС к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало. Некоторые издания, например, Financial Times, допускали, что Брюссель и Лондон могли уже в среду заключить соглашение.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает новость о возобновлении сообщения между Францией и Великобританией, пишут эксперты Axi.