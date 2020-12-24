Данія поділиться з Україною досвідом у сфері енергоефективності

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України провело робочу зустріч з представниками Українсько-данського енергетичного центру та Данського енергетичного агентства.

Повідомляє Держенергоефективності.

Сторони обговорили стан українсько-данського енергетичного партнерства та сфокусувалися на можливостях співпраці для підвищення енергоефективності у централізованому теплопостачанні та промисловості.

Одним з найбільш енергоємних секторів в Україні є промисловість. Саме за підтримки Українсько-данського енергетичного центру проаналізовано дієві шляхи стимулювання підприємств до енергоефективності та разом із Держенергоефективності та Міненерго напрацьовано законопроєкт щодо створення Фонду декарбонізації. Фонд має стати джерелом ефективного цільового використання частини коштів з податку на викиди СО 2 для реінвестицій в енергоефективні заходи.

Також сторони розглянули шляхи співпраці щодо підвищення рівня енергоефективності централізованого теплопостачання. Як відомо, більша частина цього сектору в Україні знаходиться у зношеному стані і потребує значної модернізації.

У свою чергу, данські партнери повідомили, що готові ділитися успішним досвідом Данії у розвитку централізованого теплопостачання і когенерації із інтеграцією відновлюваних джерел енергії. Завдяки ефективній політиці та законодавчому регулюванню Данії вдалося досягти прогресу у підвищенні рівня енергоефективності та декарбонізації.

За підсумками зустрічі сторони домовилися визначити перспективні напрями співробітництва у т.ч. щодо підвищення енергоефективності у централізованому опаленні та промисловості.

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