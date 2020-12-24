Данія поділиться з Україною досвідом у сфері енергоефективності

Обновлено: Декабрь 24, 2020. Тэги: , , , ,

Данія поділиться з Україною досвідом у сфері енергоефективності

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України провело робочу зустріч з представниками Українсько-данського енергетичного центру та Данського енергетичного агентства.

Повідомляє Держенергоефективності.

Сторони обговорили стан українсько-данського енергетичного партнерства та сфокусувалися на можливостях співпраці для підвищення енергоефективності у централізованому теплопостачанні та промисловості.

Одним з найбільш енергоємних секторів в Україні є промисловість. Саме за підтримки Українсько-данського енергетичного центру проаналізовано дієві шляхи стимулювання підприємств до енергоефективності та разом із Держенергоефективності та Міненерго напрацьовано законопроєкт щодо створення Фонду декарбонізації. Фонд має стати джерелом ефективного цільового використання частини коштів з податку на викиди СО2 для реінвестицій в енергоефективні заходи.

Також сторони розглянули шляхи співпраці щодо підвищення рівня енергоефективності централізованого теплопостачання. Як відомо, більша частина цього сектору в Україні знаходиться у зношеному стані і потребує значної модернізації.

У свою чергу, данські партнери повідомили, що готові ділитися успішним досвідом Данії у розвитку централізованого теплопостачання і когенерації із інтеграцією відновлюваних джерел енергії. Завдяки ефективній політиці та законодавчому регулюванню Данії вдалося досягти прогресу у підвищенні рівня енергоефективності та декарбонізації.

За підсумками зустрічі сторони домовилися визначити перспективні напрями співробітництва у т.ч. щодо підвищення енергоефективності у централізованому опаленні та промисловості.

Читайте у Терміналі: В Дании раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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