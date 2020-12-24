НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

Обновлено: Декабрь 24, 2020. Тэги: , ,

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Передает Интерфакс-Украина.

При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям; при этом наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее – для ООО «Евро-реконструкция» (на 49,7%).

В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения — Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО «Нафтогаз Тепло», на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО «Сумытеплоэнерго» (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО «Технова», на 24,1%), а также две когенерационные установки КП «Миськтепловодоэнергия» (на 33,5%) и КП «Хмельницктеплокоммунэнерго» (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

НКРЭКУ обосновала  необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 г существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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