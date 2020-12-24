НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Передает Интерфакс-Украина.

При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям; при этом наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее – для ООО «Евро-реконструкция» (на 49,7%).

В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения — Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО «Нафтогаз Тепло», на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО «Сумытеплоэнерго» (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО «Технова», на 24,1%), а также две когенерационные установки КП «Миськтепловодоэнергия» (на 33,5%) и КП «Хмельницктеплокоммунэнерго» (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 г существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.