За листопад 2020 року борг учасників ринку перед ОГТСУ зріс на 10%

Обновлено: Декабрь 24, 2020. Тэги: , ,

За листопад 2020 року борг учасників ринку перед ОГТСУ зріс на 10%

За відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів борг зріс на 10% у порівнянні з аналогічним показником у жовтні та склав 1,35 млрд грн.

Серед 43 операторів газорозподільних мереж борги мають 27 підприємств, пише пресслужба ОГТСУ.

«Станом на листопад 2020 року борг учасників ринку перед Оператором ГТС України за відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів зріс на 10% у порівнянні з аналогічним показником у жовтні та склав 1,35 млрд грн. Негативні небаланси, утворені операторами газорозподільних мереж (облгазами), становлять 85% цього боргу (1,09 млрд грн), а приріст їхньої заборгованості в листопаді склав 12% (120 млн грн)», — йдеться у повідомленні.

Серед 43 операторів газорозподільних мереж борги мають 27 підприємств.

«Лідерами антирейтингу залишаються Луганськгаз — 273 млн грн (+2,1 млн грн до заборгованості у листопаді), Тернопільміськгаз — 225 млн грн (+29,0 млн грн), Донецькоблгаз — 213 млн грн (+135,9 млн грн), Київоблгаз — 59 млн грн та Херсонгаз — 37 млн грн (+19,5 млн грн)», — пише пресслужба ОГТСУ.

В ОГТСУ додали, що компанія подала 22 позови на боржників до господарських судів. І вже за п’ятьма з них виграла справи (Тернопільміськгаз, Кіровоградгаз, Мелітопольгаз, Уманьгаз, Херсонгаз) на загальну суму 245 млн грн.

«Термінал» писав, з 2020 року Україна вже нарешті почала отримувати реальні плоди реформи ринку газу після виконання Оператором ГТС України всіх формальних вимог.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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