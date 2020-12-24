ЗАЕС вперше в історії вийде на свою повну проєктну потужність

Обновлено: Декабрь 24, 2020. Тэги: ,

ЗАЕС вперше в історії вийде на свою повну проєктну потужність

У січні наступного року Запорізька атомна електростанція вперше у своїй історії вийде на повну проєктну потужність.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

Це відбудеться після завершення планового ремонту на енергоблоках ЗАЕС та завдяки введенню в експлуатацію лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції «Каховська». Про це очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив під час робочого візиту на ЗАЕС 23 грудня.

Петро Котін зазначив, що Енергоатом завершив масштабний інвестиційний проєкт, який Компанія здійснювала спільно с НЕК «Укренерго». 23 грудня 2020 року на майданчику Запорізької АЕС запрацювала нова лінія електропередачі до підстанції «Каховська» протяжністю 186 км.

Керівник Компанії також зазначив, що на енергоблоці №5 ЗАЕС добігає кінця плановий середній ремонт, під час якого виконано регламентні та надрегламентні роботи, спрямовані на підвищення безпеки енергоблока. «На завершальній стадії процес продовження терміну експлуатації енергоблока. Усі заходи виконуються згідно з графіком. Тож ми впевнені, що вже у січні 2021 року на найбільшій АЕС Європи – Запорізькій – в роботі будуть всі шість енергоблоків-мільйонників», – розповів Петро Котін.

А це має велике значення не лише для підвищення надійності енергопостачання у південній частині Об’єднаної енергосистеми України, але й для майбутньої синхронізації ОЕС з європейською мережею ENTSO-E.

Додаткову перевірку стану виконання необхідних заходів для можливості подовження експлуатації енергоблока №5 проводитиме інспекція Держатомрегулювання, після чого буде отримано відповідну ліцензію регулятора. На Запорізькій АЕС підкреслюють: надійність та безпека роботи станції – запорука ефективного функціонування Об’єднаної енергосистеми України.

Раніше «Термінал» писал, Енергоблок №2 ЗАЕС підключено до енергосистеми.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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