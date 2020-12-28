2020-28-12: Нефть Brent торгуется выше $51 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 51,09 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,10 доллара за баррель, потеряв 0,27%.

Нефтяные цены снижаются с егодня на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании, пишет»Investing.com».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составила $51,14 за баррель, что на $0,15 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%) — до $51,29 за баррель. 51.17 -0.12 -0.23%

на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуется на уровне $48,2 за баррель, что на $0,03 (0,06%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,11 (0,2%) — до $48,23 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI — на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet. Недельное снижение нефтяных цен было зафиксировано впервые с недели, завершившейся 30 октября.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.