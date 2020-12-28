Нафтогаз призупиняє дію тарифу «Річний» для нових клієнтів

Обновлено: Декабрь 28, 2020. Тэги: , , ,

Нафтогаз призупиняє дію тарифу «Річний» для нових клієнтів

Усі споживачі, які вже використовують тарифний план «Річний», продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яка була зафіксована на момент підключення.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 1 січня 2021 року перепиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів, пише пресслужба Нафтогазу.

«Клієнти, які подали чи встигнуть подати заявку до кінця року на приєднання до тарифного плану «Річний», можуть замовити перехід на тарифний план онлайн до 31.01.2021 — у власному кабінеті на my.gas.ua», — йдеться у повідомленні.

В Нафтогазу пояснили, оскільки половина опалювального сезону вже позаду, компанія отримує значно менше заявок на приєднання до тарифного плану «Річний».

«Нафтогаз вирішив (тимчасово) зупинити нові підключення на умовах тарифного плану «Річний», — зазначили в пресслужбі.

Читайте в «Терміналі«, Нафтогаз підняв тариф на газ для населення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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