Нафтогаз призупиняє дію тарифу «Річний» для нових клієнтів

Усі споживачі, які вже використовують тарифний план «Річний», продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яка була зафіксована на момент підключення.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 1 січня 2021 року перепиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів, пише пресслужба Нафтогазу.

«Клієнти, які подали чи встигнуть подати заявку до кінця року на приєднання до тарифного плану «Річний», можуть замовити перехід на тарифний план онлайн до 31.01.2021 — у власному кабінеті на my.gas.ua», — йдеться у повідомленні.

В Нафтогазу пояснили, оскільки половина опалювального сезону вже позаду, компанія отримує значно менше заявок на приєднання до тарифного плану «Річний».

«Нафтогаз вирішив (тимчасово) зупинити нові підключення на умовах тарифного плану «Річний», — зазначили в пресслужбі.

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