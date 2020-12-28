Протягом минулих двох тижнів було проведено 11 аукціонів — УЕБ

Серед них 8 на виконання ст. 66 Закону «Про ринок електричної енергії» та 3 у режимі комерційних секцій. Вперше в ОЕС України було реалізовано обсяги на періоди постачання у 2021 році.



Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Переважна кількість реалізованих стартових позицій відносилась до періоду постачання у грудні 2020 року, але за обсягами переважав період постачання у 2021 році за рахунок реалізації електроенергії Енергоатом-Трейдинг на перше півріччя 2020 року. Переважна кількість стартових позицій була сформована у вигляді блочних позицій, що підтверджує затребуваність даного графіка продажу ринком. Загалом було реалізовано 13,6 млн. Мвт-год. електроенергії за графіками базового навантаження та блочними позиціями. Були результативні продажі в обох торгових зонах. Загалом 36 із 42 стартових позицій, сформованих протягом минулих двох тижнів, завершились повною або частковою реалізацією.

За останні два тижні було помітне коливання цін на ринку на добу наперед, що особливо спостерігалось в торговій зоні ОЕС України. Так, середньозважені ціни ОЕС України змінювались в діапазоні 876 — 1795 грн./Мвт.г., торгової зони БуОс – в діапазоні 1560 – 1757 грн./Мвт.г. Загалом середнє значення середньозваженої ціни в ОЕС України за останні два тижні становило 1548 грн.(+0,5%), в БуОС – 1593 грн.(-1%). Таким чином, розрив між цінами двох торгових зон звузився ще більше. На ВДР в ОЕС України також спостерігалась волатнильність цін. Загальний рівень середньозваженої ціни був на 10% нижче ціни попереднього періоду і зменшився до 1587 грн. 23 грудня. Обсяг купівлі-продажу цього дня піднявся на 68% відносно попереднього, а загальний обсяг купівлі-продажу на ВДР за останні два тижні склав 133 тис. МВт. год., або 13% від обсягу РДН. У цінах електроенергії на європейських ринках спостерігалась висока волатильність цін протягом останніх двох тижнів. 24 грудня ціна базової електроенергії у Франції становила 32,64 євро/МВт-год., в Угорщині – 39,02 євро/МВт-год., у Польщі – 35,25 євро/МВт-год. 17 грудня середній рівень котирувань РДН був вдвічі вищий, ніж 24 грудня, що спричинено у значній мірі різким зростанням цін в Угорщині.