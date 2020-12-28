Укргідроенерго створило Службу з питань комплаєнсу і призначило керівника

Укргідроенерго створило Службу з питань комплаєнсу та призначило на посаду комплаєнс-офіцера Олександра Формагея.
Служба з питань комплаєнсу матиме на меті зміцнення та підтримку високої ділової репутації та успіху товариства на енергетичному ринку, пише пресслужба компанії.
«Функція комплаєнсу повинна не тільки забезпечувати відповідність процедур, але й організацію контролю та відповідне інформування держави, як власника та акціонера, Наглядової ради, яка представляє інтереси держави в структурі корпоративного управління, виконавчого органу. Взаємодія комплаєнс-офіцера з усіма підрозділами товариства має бути направленою на розвиток високого рівня культури виконання відповідних законодавчих, регуляторних та корпоративних вимог», — зазначив голова Наглядової ради Валентин Гвоздій.
До призначення на посаду Олександр Формагей обіймав посаду в Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). До призначення членом НКРЕКП працював у ПрАТ «Укргідроенерго» на посаді заступника директора департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин — начальника відділу управління корпоративними правами та майном.