В Саудовской Аравии открыты четыре новых месторождения нефти и газа

На территории Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа.

Об этом объявил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, передает саудовское информагентство SPA.

Нефть нашли на месторождении Эр-Риш, что находится к северо-западу от города Дахран. В его скважине № 2 ежедневно извлекается 4 452 баррелей нетрадиционной легкой нефти и 3,2 млн куб.х футов (90 614 куб. м) газа.

Ранее «Терминал» писал, Саудовская Аравия задумала стать мировым лидером не только на нефтяном, но и на газовом рынке.

Арабская страна рассчитывает в обозримом будущем превратиться в крупного экспортера газа в Китай, являющийся на сегодняшний день самым быстрорастущим рынком газа в мире.