2020-12-29: Цены на нефть Brent колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 51,21 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,69%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,96 доллара за баррель, прибавив 0,71%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США, пишет «Investing.com».

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Законопроект был принят 275 голосами «за» при 134 «против». Предполагается, что данная мера столкнется с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

По словам экспертов Axi рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск. Спрос на нефть в январе, похоже, будет довольно неустойчивым, отмечают они.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:28 мск во вторник составляет $51,10 за баррель, что на $0,24 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,43 (0,84%) — до $50,86 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,32 (0,67%) — до $47,94 за баррель. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,61 (1,26%) — до $47,62 за баррель.