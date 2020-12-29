Електроенергія від Енергоатому по ПСО коштуватиме 15коп/кВт-год

Уряд встановив ціну продажу НАЕК «Енергоатом» електроенергії ДП «Гарантований покупець» в рамках спецобов’язків для забезпечення населення в розмірі 15коп/кВт-год, залишивши ціну для ПрАТ «Укргідроенерго» на колишньому рівні — 1коп/кВт-год.



Постанову №1325 про внесення змін до постанови від 5 червня 2019 року №483 (в редакції від 5 серпня 2020 року) оприлюднено на урядовому порталі.

«Продаж електричної енергії виробником електричної енергії — державним підприємством НАЕК «Енергоатом» за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за ціною 150 гривень за 1 МВт-год», — йдеться у повідомленні.

Також передбачено продаж електричної енергії виробником електричної енергії — ПрАТ «Укргідроенерго» за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за ціною 10 гривень за 1 МВт-год.

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