Міненерго: Затверджено проекти угод про розподіл продукції

Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня затвердив проєкти угод про розподіл продукції по 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська.

Конкурси на укладення цих угод відбулися у 2019 році, пише пресслужба уряду.

Після цього представники уряду та інвесторів провели значну системну роботу для формування механізмів реалізації Угод про розподіл продукції.

За відсутності практичного застосування механізму виконання Угод про розподіл продукції в Україні, переговорним командам вдалось за відведений законодавством час сформувати механізми реалізації нафтогазової діяльності на ділянках надр з врахуванням довгострокової перспективи.

Зазначені механізми лягли в основу проектів Угод про розподіл продукції, які було затверджено Кабінетом Міністрів.

Угоди про розподіл продукції є системним інструментом для формування державної політики при реалізації проектів з інвестиціями у розробку надр та інфраструктурного будівництва.