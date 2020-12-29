Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ

Міністерству енергетики і АМКУ доручено перевірити обґрунтованість цін на газ для населення та провести аудит формування тарифів на транспортування блакитного палива.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Є декілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. По-перше, разом з антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів та зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і не виправданими з точки зору ринку і ринкових умов. Це стосується і формування тарифу на транспортування газу, і газових коефіціентів, і інших складових”, — сказав Шмигаль.

Водночас він заявив, що наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний НАК “Нафтогаз Україна”.

“Це ціни, які навіть дещо нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу, зробив це онлайн, і порахував що економія для мого домогосподарства складе порядку 30%”, — повідомив прем’єр.

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