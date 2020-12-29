Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ

Обновлено: Декабрь 29, 2020. Тэги: , , , ,

Шмигаль доручив перевірити обґрунтованість цін на газ

Міністерству енергетики і АМКУ доручено перевірити обґрунтованість цін на газ для населення та провести аудит формування тарифів на транспортування блакитного палива.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Є декілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. По-перше, разом з антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів та зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і не виправданими з точки зору ринку і ринкових умов. Це стосується і формування тарифу на транспортування газу, і газових коефіціентів, і інших складових”, — сказав Шмигаль.

Водночас він заявив, що наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний НАК “Нафтогаз Україна”.

“Це ціни, які навіть дещо нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу, зробив це онлайн, і порахував що економія для мого домогосподарства складе порядку 30%”, — повідомив прем’єр.

Читайте також в «Терміналі»,  Нафтогаз підняв тариф на газ для населення. Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану «Місячний» складає 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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