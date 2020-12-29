Укрнафта за 11 місяців сплатила понад 11 мільярдів податків

Обновлено: Декабрь 29, 2020. Тэги: , ,

Укрнафта за 11 місяців сплатила понад 11 мільярдів податків

Сума сплачених податків за 11 місяців 2020 року сягнула 11,25 млрд грн.

За листопад 2020 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 846,9 млн грн, пише пресслужба Укрнафти.

У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки.

ПАТ «Укрнафта» сплатило 432,7 млн грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами за листопад 2020 року. З них 21,6 млн грн надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.

«Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримали бюджети Сумської (8,9 млн грн), Івано-Франківської (5,02 млн грн) і Полтавської (3,5 млн грн) областей», — йдеться у повідомленні.

Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проектів.

«Термінал» раніше писав, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розраховує на швидкий поділ активів ПАТ «Укрнафта» в разі прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять компанії виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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