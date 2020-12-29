Уряд підвищив вартість електроенергії з 1 січня

Кабінет міністрів України на засіданні (28 грудня 2020) продовжив строк дії спецзобов’язання на ринку електроенергії для населення, встановивши ціну в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год.

Про це повідомила пресслужба уряду.

“Проект розроблено з метою стабілізації ринку електричної енергії в наступному році та сталої роботи енергетичних підприємств, на які покладено спеціальні обов’язки із забезпечення загальних суспільних інтересів — „Енергоатом“, „Гідроенерго“, „Укренерго“. А також, звертаю на це особливу увагу, для уникнення стрімкого підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів вже з січня 2021 року”, — сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

За його словами, якби уряд не ухвалив це рішення, то з 1 січня було би стрімке підвищення електроенергії.

“Термін дії чинного ПСО спливає 1 січня. Таким чином у разі неприйняття поданого проекту постанови ціна на електроенергію для побутових споживачів буде формуватися на ринкових умовах, що призведе до різкого більш ніж у 2,5 зростання тарифу на електроенергію для населення вже з січня 2021 року. На разі Міненерго спільно з Нацкомісією та іншими учасниками ринку електроенергії напрацьовує удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електроенергії у 2021 році на наступних роках”, — додав Вітренко.

Також він зазначив, що проект постанови передбачає:

— Продовження строку дії ПСЗ (спецзобов’язання на ринку електроенергії) до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год для населення.

Додамо, що наразі ціна на електроенергію для населення становить 90 копійок за перші 100 кВт-год.

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