2020-12-30: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 51,28 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg..

По данным издания состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,21 доллара за баррель, прибавив 0,44%.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе, пишет «Investing.com».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $51,25 за баррель, что на $0,16 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,23 (0,5%) — до $51,09 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,23 за баррель, что на $0,23 (0,48%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,38 (0,8%) — до $48 за баррель.

По информации API, запасы нефти в стране упали на 4,79 млн баррелей — максимальными темпами с октября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на 3,1 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики, принятого в США, пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

«Крупные прямые выплаты американцам могли бы оживить спрос на нефть, — отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. — Без дополнительных стимулов, спрос будет тормозить. Это то, что сдерживает цены на нефть в данный момент».