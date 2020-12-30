Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК

Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

Документ предусматривает предоставление стране займа в сумме $20 млн.

Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, улучшения потенциала этой сферы. Как пишет ИА «Белта», деньги также выделят на уменьшение рисков в связи с COVID-19.

Фонд международного развития ОПЕК — международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами — членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

«Терминал» писал, Министерская встреча ОПЕК+ состоится 4 января 2021 года. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Ранее министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по увеличению добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки.