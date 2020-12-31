Укренерго будує лінію електроепередачі Західноукраїнська – Богородчани

Обновлено: Декабрь 31, 2020. Тэги: , ,

Укренерго будує лінію електроепередачі Західноукраїнська – Богородчани
Національна енергетична компанія Укренерго розпочала реконструкцію повітряної лінії електроепередач (ЛЕП) 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Реконструкція включає модернізацію ділянки Богородчани – Бурштинська ТЕС (60 км), побудованої ще у 1990 році, та будівництва нової 43-кілометрової лінії електропередач від ПС 750 кВ «Західноукраїнська» до опори №18 зі сторони Бурштинської ТЕС (43 км).

Фінансування проекту здійснюється за рахунок доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж, та за рахунок прибутку НЕК «Укренерго». Завершення будівництва ЛЕП Західноукраїнська – Богородчани заплановано у 2021 році.

Нова лінія дасть можливість зберегти рівень поставок електроенергії в країни Європи за рахунок можливого переведення електропостачання споживачів Опорнянського енерговузла (споживачі Галицького, Тисменицького та Калуського районів Івано-Франківської області та частково м. Івано-Франківськ) з «острова Бурштинської ТЕС» до об’єднаної енергосистеми України, що передбачено планом розвитку системи передачі.

Також, нова ЛЕП підвищить надійність функціонування мережі та електропостачання споживачів Івано-Франківської області та збільшить загальну пропускну здатність електромереж західного регіону. Введення нової повітряної лінії Богородчани – Бурштинська також покращить пропускну здатність перетину Захід – Вінниця на 100 МВт (до 4 200 МВт).

Крім цього, лінія електропередач «Західноукраїнська» – Богородчани забезпечить роботу Дністровської ГАЕС в насосному та генераторному режимах трьома гідроагрегатами в нормальній схемі, а з урахуванням будівництва ЛЕП 330 кВ Дністровська ГАЕС – Вінницька 750 – чотирма гідроагрегатами. Для енергосистеми це – додаткові регулюючі потужності ГАЕС: 421 МВт в насосному та 324 МВт у генераторному режимах.

Наразі розпочато перший етап реконструкції: замінено 65 з 205 опор та 8,9 км з 60 км проводу на існуючій ділянці лінії Богородчани – Бурштинська ТЕС, на якій буде також замінено ізоляційні підвіси, провід, грозозахисний трос, а також виконуватиметься монтування оптично-волоконної лінії зв’язку.

Читайте в «Терміналі» ще, споживання електроенергії в ОЕС України (нетто, без врахування втрат в мережах) у листопаді 2020 року було лише на 0,4% меншим від листопада 2019-го з різницею всього у 45,9 млн кВт∙год при сумарному обсязі у майже 10,187 млрд кВт∙год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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