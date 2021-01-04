2021-01-04: Нефть Brent торгуется возле $53 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 53,07 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,45%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,61 доллара за баррель, прибавив 2,25%.

Цены на нефть выросли в понедельник на ожиданиях того, что ОПЕК и союзники, в том числе Россия, на встрече позднее 4 января могут оставить ограничения добычи на текущих уровнях в феврале, поскольку пандемия коронавируса сохраняет опасения по поводу повышенного спроса в первой половине года, пишет Reuters.

«Investing.com» пишет, цены на нефть поднимаются в первый рабочий день нового года в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

«Мы полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось», — отмечает аналитик по сырьевому рынку RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 9:29 мск в понедельник составляет $52,81 за баррель, что на $1,01 (1,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,17 (0,3%) — до $51,8 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,84 (1,73%) — до $49,36 за баррель. В минувший четверг, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,17 (0,3%) — до $48,52 за баррель.